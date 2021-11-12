Космический корабль компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию

Как отмечается, стыковка состоялась 11 ноября в 18:32 по времени восточного побережья США (12 ноября в 01:32 по Киеву) — через 21 час после запуска корабля.

Об этом сообщает NASA .

После проверки астронавты открыли люк и перешли на борт станции.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

На борту их встретили астронавт NASA Марк Ванде Хэй (бортинженер), командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса.