Космический корабль компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Об этом сообщает NASA.
Как отмечается, стыковка состоялась 11 ноября в 18:32 по времени восточного побережья США (12 ноября в 01:32 по Киеву) — через 21 час после запуска корабля.
После проверки астронавты открыли люк и перешли на борт станции.
В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
На борту их встретили астронавт NASA Марк Ванде Хэй (бортинженер), командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса.
- 11 ноября космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал на Международную космическую станцию (МКС) и был успешно выведен на орбиту.
- Запуск третьей миссии NASA и SpaceX несколько раз переносили. Причиной были «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа, неблагоприятные погодные условия. Также запуск Crew Dragon переносили, потому что специалисты хотели провести дополнительные проверки, в частности, нужно было устранить проблему с туалетом.
- 9 ноября четыре астронавта SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе.