NASA и SpaceX в третий раз отложили запуск Crew Dragon с астронавтами к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже в третий раз перенесло запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
«NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6 или 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что самая ранняя возможность запуска корабля Crew Dragon-3 — это 21:51 (03:51 по киевскому времени) по восточному времени в понедельник, 8 ноября.
В NASA также подчеркнули, что окончательное решение о запуске Crew-3 или о возвращении Crew-2 будет принято в ближайшие дни на основании прогноза погодных условий.
- Ранее запуск Crew Dragon задерживали, потому что специалисты хотели провести дополнительные проверки. Также нужно было устранить проблему с туалетом.
- Впоследствии из-за погоды запуск космического корабля был перенесен с 31 октября на 3 ноября.
- Позже NASA и компания SpaceX во второй раз перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, запланированный на 3 ноября. Причиной являются незначительные проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа.