NASA и SpaceX в третий раз отложили запуск Crew Dragon с астронавтами к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже в третий раз перенесло запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

«NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6 или 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что самая ранняя возможность запуска корабля Crew Dragon-3 — это 21:51 (03:51 по киевскому времени) по восточному времени в понедельник, 8 ноября.

В NASA также подчеркнули, что окончательное решение о запуске Crew-3 или о возвращении Crew-2 будет принято в ближайшие дни на основании прогноза погодных условий.