NASA й SpaceX втретє відклали запуск Crew Dragon з астронавтами до МКС

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) вже втретє перенесло запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомляє пресслужба NASA.

«NASA і SpaceX відмовляються від запуску корабля 6 або 7 листопада через несприятливі погодні умови», — йдеться в повідомленні. У відомстві пояснили, що найраніша можливість запуску корабля Crew Dragon-3 — 21:51 (03:51 за київським часом) за східним часом у понеділок, 8 листопада.

У NASA також підкреслили, що остаточне рішення про запуск Crew-3 або повернення Crew-2 ухвалять найближчими днями на підставі ймовірності сприятливих умов.