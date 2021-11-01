SpaceX і NASA перенесли запуск Crew Dragon з астронавтами на 6 листопада. В одного з членів екіпажу проблеми зі здоров’ям

Національне управління з аеронавтики та дослідження космосу NASA і компанія SpaceX вкотре перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon з астронавтами, запланований на 3 листопада.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Як зазначається, причиною є «незначні проблеми зі здоров’ям» в одного з членів екіпажу.
Водночас у NASA запевнили, що йдеться не про коронавірус, а також не про невідкладну медичну допомогу.
Наразі датою можливого запуску називають суботу, 6 листопада (о 23:36 за східноєвропейським часом).
- Раніше запуск Crew Dragon вже переносили, бо спеціалісти хотіли провести додаткові перевірки. Також потрібно було усунути проблему з туалетом.
- Згодом через погоду запуск космічного корабля перенесли з 31 жовтня на 3 листопада.
- SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9, через що український супутник «Січ-2-30» тимчасово залишиться на Землі, а NASA перенесла запуск місячної програми на лютий 2022 року.