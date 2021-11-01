SpaceX і NASA перенесли запуск Crew Dragon з астронавтами на 6 листопада. В одного з членів екіпажу проблеми зі здоров’ям

Національне управління з аеронавтики та дослідження космосу NASA і компанія SpaceX вкотре перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon з астронавтами, запланований на 3 листопада.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Як зазначається, причиною є «незначні проблеми зі здоров’ям» в одного з членів екіпажу.