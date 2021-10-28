Український супутник «Січ-2-30» не запустять до кінця року. SpaceX відклала запуск своєї ракети

Український супутник «Січ-2-30» не виведуть на орбіту до кінця року, тому що компанія SpaceX перенесла запуск своєї ракети.
Про це йдеться на сайті SpaceX.
Згідно з контрактом між КБ «Південне» і компанією ISILaunch, яка займається збором супутників із різних країн світу для місій SpaceX, виведення українського супутника планували на грудень 2021 року. Тоді ракета Falcon 9 повинна була відправити в космос десятки супутників.
Однак запуск перенесли, тепер як дату чергової космічної місії SpaceX попередньо називають 10 січня 2022 року.
- Президент Володимир Зеленський в лютому доручив Міністерству стратегічних галузей промисловості до 30-ї річниці незалежності вивести на орбіту власний супутник дистанційного зондування Землі.
- «Січ 2-30» буде фотографувати Землю, зокрема й територію України. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із 7 апаратів, які мають запустити протягом 5 років.