Україна заплатила аванс за виведення на орбіту супутника «Січ-2-30»

Україна заплатила європейській компанії ISILAUNCH аванс за виведення на орбіту Землі супутника «Січ-2-30». Конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля уклало відповідний договір з ISILAUNCH. Саме ця компанія уповноважена продавати послуги американської SpaceX з виведення супутників.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Скільки заплатили авансом, Уруський не каже. Раніше повідомлялося, що за запуск Держкосмос заплатить майже $2 мільйони.
Запускатимуть супутник в грудні 2021 року (резерв — січень 2022 року) з пускового майданчика SpaceX в США. Виводити його буде ракета Falcon-9.
- «Січ 2-30» буде фотографувати Землю, зокрема й територію України. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу з 7 апаратів, які мають запустити протягом 5 років.