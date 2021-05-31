Украина заплатила аванс за вывод на орбиту спутника «Сич-2-30»

Украина заплатила европейской компании ISILAUNCH аванс за вывод на орбиту Земли спутника «Сич-2-30». Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля заключило соответствующий контракт с ISILAUNCH. Именно эта компания уполномочена продавать услуги американской SpaceX по выводу спутников.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Сколько заплатили авансом, Уруский не говорит. Ранее сообщалось, что за запуск Госкосмос заплатит почти $2 миллиона.

Запускать спутник будут в декабре 2021 года (резерв — январь 2022 года) с пусковой площадки SpaceX в США. Выводить его будет ракета Falcon-9.