Госкосмос заплатит компании Маска почти $2 млн за запуск спутника

Государственное космическое агентство Украины должно заплатить американской компании Илона Маска SpaceX $1,99 миллиона за запуск украинского спутника «Сич 2-30 (2-1)». Президент Владимир Зеленский ранее дал задание до конца 2021 года запустить аппарат в космос.
Об этом сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью «Экономической правде».
Он отметил, что эта сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника. Ранее нардеп Дмитрий Наталуха сообщал, что сумма контракта будет $1 млн, но в ней не были учтены дополнительные условия, в частности на транспортировку.
Глава Госкосмоса рассказал, что государственное конструкторское бюро «Южное», которое и разрабатывает спутник, уже провело консультации с SpaceX. А компания, в свою очередь, переадресовала своему подразделению в Германии задания на адаптацию спутника к запуску.
«Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты [так называемый адаптер], с помощью которой спутник крепится к ракете и которая обеспечивает его отстрел в нужном направлении на орбите, — это тоже достаточно сложная вещь», — пояснил Тафтай.
По его словам, контракт уже проработан, предварительные договоренности есть, пока ожидают выделения правительством денег.
- Президент Владимир Зеленский в феврале поручил Министерству стратегических отраслей промышленности к 30-й годовщине Независимости вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли.
- После этого министр Олег Уруский заявил, что Украина планирует запустить в космос собственный спутник в 2021 году. Для этого могут привлечь компанию SpaceX.
- В середине сентября правительство утвердило концепцию космической программы Украины, которая предусматривает объем финансирования в примерно 30 миллиардов гривен, в частности 15 миллиардов из госбюджета.