Госкосмос заплатит компании Маска почти $2 млн за запуск спутника

Государственное космическое агентство Украины должно заплатить американской компании Илона Маска SpaceX $1,99 миллиона за запуск украинского спутника «Сич 2-30 (2-1)». Президент Владимир Зеленский ранее дал задание до конца 2021 года запустить аппарат в космос.

Об этом сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью «Экономической правде».

Он отметил, что эта сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника. Ранее нардеп Дмитрий Наталуха сообщал, что сумма контракта будет $1 млн, но в ней не были учтены дополнительные условия, в частности на транспортировку.

Глава Госкосмоса рассказал, что государственное конструкторское бюро «Южное», которое и разрабатывает спутник, уже провело консультации с SpaceX. А компания, в свою очередь, переадресовала своему подразделению в Германии задания на адаптацию спутника к запуску.