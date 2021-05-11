Украина хочет запустить 7 спутников и создать космодром. Глава Госкосмоса озвучил планы на пять лет

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в эфире «Первого делового» озвучил планы ведомства на ближайшие пять лет, в частности назвал основные цели космической программы Украины.

Пятилетняя программа предусматривает создание собственного украинского космодрома, вступление Украины в Европейское космическое агентство, создание группы из семи спутников и запуск в этом году спутника «Сич 2-30», который в нее войдет.

Спутники будут фотографировать Землю, в том числе и территорию Украины. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, вырубку лесов, а также следить за пожарами.

По словам Тафтая, стоимость космической программы Украины на пять лет составит 15 миллиардов гривен. Ежегодно на проекты нужно будет выделять 3 миллиарда гривен. Также в программу включены инвестиционные проекты, которые будут финансироваться не из бюджета.