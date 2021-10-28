Украинский спутник «Січ-2-30» не запустят до конца года. SpaceX отложила запуск своей ракеты

Украинский спутник «Січ-2-30» не выведут на орбиту до конца года, потому что компания SpaceX перенесла запуск своей ракеты.
Об этом говорится на сайте SpaceX.
Согласно контракту между КБ «Южное» и компанией ISILaunch, занимающейся сбором спутников из разных стран мира для миссий SpaceX, вывести украинский спутник на орбиту планировалось в декабре 2021 года. Тогда ракета Falcon 9 должна была отправить в космос десятки спутников.
Однако пока запуск перенесли. Предварительно, дата очередной космической миссии SpaceX назначена на 10 января 2022 года.
- Президент Владимир Зеленский в феврале поручил Министерству стратегических отраслей промышленности к 30-летию независимости вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли.
- «Січ 2-30» будет фотографировать Землю, в том числе и территорию Украины. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, вырубку лесов, а также следить за пожарами. Спутник войдет в группу из 7 аппаратов, которые должны запустить в течение 5 лет.