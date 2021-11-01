SpaceX и NASA перенесли запуск Crew Dragon с астронавтами на 6 ноября. У одного из членов экипажа проблемы со здоровьем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA и компания SpaceX в очередной раз перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, запланированный на 3 ноября.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Как отмечается, причиной являются «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа.
В то же время в NASA заверили, что речь идет не о коронавирусе, а также не о неотложной медицинской помощи.
В настоящее время датой возможного запуска называют субботу, 6 ноября (в 23:36 по восточноевропейскому времени).
- Ранее запуск Crew Dragon уже переносили, потому что специалисты хотели провести дополнительные проверки. Также нужно было устранить проблему с туалетом.
- Позже из-за погоды запуск космического корабля был перенесен с 31 октября на 3 ноября.
- SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9, из-за чего украинский спутник «Січ-2-30» временно останется на Земле, а NASA перенесла запуск лунной программы на февраль 2022 года.