SpaceX и NASA перенесли запуск Crew Dragon с астронавтами на 6 ноября. У одного из членов экипажа проблемы со здоровьем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA и компания SpaceX в очередной раз перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, запланированный на 3 ноября.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечается, причиной являются «незначительные проблемы со здоровьем» у одного из членов экипажа.