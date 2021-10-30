NASA и SpaceX вновь перенесли запуск Crew Dragon с астронавтами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA и компания SpaceX вновь перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, который был запланирован на 31 октября.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Запуску помешал прогноз погоды — на выходных в долине Огайо на северо-востоке США объявлено штормовое предупреждение.
Новая запланированная дата — 3 ноября. Прогноз 45-й метеорологической эскадрильи предсказывает 80% вероятность благоприятных погодных условий на месте запуска.
Crew Dragon должен доставить на Международную космическую станцию четырех астронавтом, миссия которых продлится почти полгода.
- Ранее запуск Crew Dragon переносили 20 октября. Специалисты хотели провести дополнительные проверки. Также нужно было устранить проблему с туалетом.
- В октябре SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9, из-за чего украинский спутник «Січ-2-30» временно останется на Земле, а NASA перенесла запуск лунной программы на февраль 2022 года.