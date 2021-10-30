NASA та SpaceX знову перенесли запуск Crew Dragon з астронавтами

Національне управління з аеронавтики та дослідження космосу NASA і компанія SpaceX знову перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon з астронавтами, який було заплановано на 31 жовтня.

Про це повідомляє сайт NASA.

Запуску завадив прогноз погоди — у вихідні в долині Огайо на північному сході США оголошено штормове попередження.

Нова запланована дата – 3 листопада. Прогноз 45-ї метеорологічної ескадрильї передбачає 80% ймовірність сприятливих погодних умов на місці запуску.

Crew Dragon має доставити на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтом, місія яких триватиме майже півроку.