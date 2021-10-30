NASA та SpaceX знову перенесли запуск Crew Dragon з астронавтами

Національне управління з аеронавтики та дослідження космосу NASA і компанія SpaceX знову перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon з астронавтами, який було заплановано на 31 жовтня.
Про це повідомляє сайт NASA.
Запуску завадив прогноз погоди — у вихідні в долині Огайо на північному сході США оголошено штормове попередження.
Нова запланована дата – 3 листопада. Прогноз 45-ї метеорологічної ескадрильї передбачає 80% ймовірність сприятливих погодних умов на місці запуску.
Crew Dragon має доставити на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтом, місія яких триватиме майже півроку.
- Раніше запуск Crew Dragon переносили 20 жовтня. Спеціалісти хотіли провести додаткові перевірки. Також потрібно було усунути проблему з туалетом.
- У жовтні SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9, через що український супутник «Січ-2-30» тимчасово залишиться на Землі, а NASA перенесла запуск місячної програми на лютий 2022 року.