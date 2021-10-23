NASA перенесла запуск місячної програми на лютий 2022 року.

Національна аерокосмічна адміністрація США NASA змінила терміни безпілотної місячної місії Artemis 1, яка має на меті уперше з 1972 року доставити людей на Місяць.

Спочатку космічне агентство США сподівалося запустити випробувальний політ до кінця 2021 року, щоб відправити астронавтів на Місяць до 2024 року, але тепер ці плани відкладаються до лютого 2022 року, повідомив керівник програми Artemis («Артеміда»), представник NASA Майк Сарафін.

У рамках місії запуск ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion в непілотовану режимі передбачається здійснити у 21-хвилинне вікно, яке відкривається о 17:56 12 лютого за часом Східного узбережжя США.

За словами Сарафіна, політ корабля Orion триватиме від чотирьох до шести тижнів залежно від зміни дати запуску. Це залежатиме від результатів статичних вогневих випробувань двигунів ракети, які будуть проведені в січні наступного року на стартовому майданчику. Відтак для запуску відводиться тимчасове вікно з 12 до 27 лютого — наступні можливості запуску після цього будуть у березні та квітні.