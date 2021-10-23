NASA перенесла запуск лунной программы на февраль 2022 года.

Национальная аэрокосмическая администрация США NASA изменила сроки беспилотной лунной миссии Artemis 1, цель которой впервые с 1972 года доставить людей на Луну.

Сначала космическое агентство США надеялось запустить испытательный полет до конца 2021 года, чтобы отправить астронавтов на Луну до 2024 года, но теперь эти планы откладываются до февраля 2022 года, сообщил руководитель программы Artemis («Артемида»), представитель NASA Майк Сарафин.

В рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить во время 21-минутного окна, которое открывается в 17:56 12 февраля по времени Восточного побережья США.

По словам Сарафина, полет корабля Orion продлится от четырех до шести недель в зависимости от изменения даты запуска. Это будет зависеть от результатов статических огневых испытаний двигателей ракеты, которые будут проведены в январе следующего года на стартовой площадке. В целом для запуска отводится временное окно с 12 по 27 февраля — следующие возможности запуска после этого будут в марте и апреле.