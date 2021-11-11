Третья миссия Crew Dragon отправилась на Международную космическую станцию

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС) и был успешно выведен на орбиту.

Об этом сообщили в NASA.

Как отмечается, запустили корабль с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 04:03 по Киеву) из стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта корабль вышел на заданную орбиту.