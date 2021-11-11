Третя місія Crew Dragon вирушила на Міжнародну космічну станцію

Як зазначається, запустили корабель за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX 10 листопада о 21:03 за часом Східного узбережжя США (11 листопада о 04:03 за Києвом) зі стартового комплексу 39А Комічного центру імені Кеннеді у Флориді (США). Через 12 хвилин 51 секунду після старту корабель вийшов на задану орбіту.

Про це повідомили у NASA .

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту стартував до Міжнародної космічної станції (МКС) та успішно був виведений на орбіту.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Вони працюватимуть на станції шість місяців — до квітня 2022 року.

У четвер о 19:10 за часом Східного узбережжя США (12 листопада о 02:10 за київським часом) корабель повинен зістикуватися з МКС в автоматичному режимі.

Приблизно через 9,5 хвилини після старту перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантиці за 600 км від космодрому у Флориді.