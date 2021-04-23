SpaceX запустила на МКС другий корабель Crew Dragon з астронавтами на борту

Компанія SpaceX вдруге успішно запустила пілотований корабель Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. До станції летять четверо астронавтів — Шейн Кімбро і Меган МакАртур від NASA, Акіхіко Хошіде від Японського агентства аерокосмічних досліджень і космонавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Місія Crew-2 стартувала з комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида і досягне МКС 24 квітня приблизно о 12:09 за Києвом, після чого корабель зістикується.

Корабель на орбіту вивела важка ракета-носій Falcon 9. Перший ступінь ракети вже успішно приземлився на платформу. Другий ступінь також відстикувався.

Команда проведе на станції близько пів року.