SpaceX запустила на МКС второй корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Компания SpaceX второй раз успешно запустила пилотируемый корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию. К станции летят четверо астронавтов — Шейн Кимбро и Меган МакАртур от NASA, Акихико Хошиде от Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.
Миссия Crew-2 стартовала с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида и достигнет МКС 24 апреля примерно в 12:09 по Киеву, после чего корабль состыкуется.
Корабль на орбиту вывела тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.
Команда проведет на станции около полугода.
- Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на МКС также полетело четверо астронавтов. Их задачей было изучать влияние космических условий на здоровье человека, выращивать редис и проводить эксперименты для будущей внеземной добычи полезных ископаемых.
- 5 апреля 2021 года на МКС провели перестыковку корабля SpaceX. Crew Dragon перелетел с одного порта на другой, чтобы освободить место для Crew-2.