SpaceX запустила на МКС второй корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Компания SpaceX второй раз успешно запустила пилотируемый корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию. К станции летят четверо астронавтов — Шейн Кимбро и Меган МакАртур от NASA, Акихико Хошиде от Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Миссия Crew-2 стартовала с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида и достигнет МКС 24 апреля примерно в 12:09 по Киеву, после чего корабль состыкуется.

Корабль на орбиту вывела тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.

Команда проведет на станции около полугода.