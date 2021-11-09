Астронавти SpaceX повернулися на Землю після шестимісячної космічної місії

Чотири астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю після шести місяців перебування в космосі.
Про це повідомляється на сторінці NASA у Twitter.
Космічний корабель SpaceX Dragon, який летів під чотирма парашутами, приземлився у Мексиканській затоці у Флориді о 05:33 за Києвом.
Перебуваючи на орбіті, астронавти Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства і Акіхіко Хошиде з Японії здійснили кілька виходів у відкритий космос, щоб допомогти модернізувати космічну станцію, включаючи встановлення двох нових сонячних батарей, а також роботу над сотнями досліджень.
Після медичного обстеження Кімбро, МакАртур та Хошиде вилетять до Хʼюстона, а Песке відправлять до Європи.
Команда SpaceX повернулася на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.
- SpaceX запустила другу місію на космічну станцію 23 квітня. Їхня капсула сертифікована максимум на 210 днів у космосі. У суботу настав 197-й день їхнього польоту, тому NASA прагнула повернути їх якнайшвидше.
- Запуск третьої місії NASA і компанія SpaceX вкотре переносять. Причиною були «незначні проблеми зі здоров’ям» в одного з членів екіпажу, несприятливі погодні умови. Також запуск Crew Dragon переносили, бо фахівці хотіли провести додаткові перевірки, зокрема потрібно було усунути проблему з туалетом.
- Першу регулярну місію на МКС SpaceX відправила 16 листопада 2020 року. Тоді на МКС також полетіло четверо астронавтів. Їх завданням було вивчення впливу космічних умов на здоровʼя людини, вирощування редису і проведення експериментів для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.