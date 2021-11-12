Космічний корабель компанії SpaceX прибув на Міжнародну космічну станцію

Як зазначається, стикування відбулося 11 листопада о 18:32 за часом східного узбережжя США (12 листопада о 01:32 за Києвом) — через 21 годину після запуску корабля.

Про це повідомляє NASA .

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Після проведення перевірки астронавти відкрили люк і перейшли на борт станції.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) і Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

На борту їх зустріли астронавт NASA Марк Ванде Хей (бортінженер), командир 66-ї експедиції Антон Шкаплеров і бортінженер Петро Дубров із Роскосмосу.