Космічний корабель компанії SpaceX прибув на Міжнародну космічну станцію

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Про це повідомляє NASA.
Як зазначається, стикування відбулося 11 листопада о 18:32 за часом східного узбережжя США (12 листопада о 01:32 за Києвом) — через 21 годину після запуску корабля.
Після проведення перевірки астронавти відкрили люк і перейшли на борт станції.
До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) і Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
На борту їх зустріли астронавт NASA Марк Ванде Хей (бортінженер), командир 66-ї експедиції Антон Шкаплеров і бортінженер Петро Дубров із Роскосмосу.
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