Илон Маск продал акции Tesla еще на $906 миллионов на фоне падения их цены

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск продал еще один пакет акций компании Tesla на $906,5 миллиона.

Об этом пишет Bloomberg.

Маск продал 934 091 акцию, чтобы покрыть налоги от реализации еще 2,1 миллиона опционов. За последние пять недель он продал акций на общую сумму в $12,7 миллиарда. Маску осталось продать еще 30% своих акций, чтобы выполнить данное им обещание избавиться от 10% доли прямого владения акциями компании.

Издание отмечает, что последняя сделка Маска совпала с тем, что рыночная капитализация Tesla впервые с 22 октября опустилась ниже отметки в $1 триллион. Акции продолжили падение и сегодня, 14 декабря.