У Південному Судані від невідомої хвороби померли 89 людей. До країни вилетіла група швидкого реагування ВООЗ

У Південному Судані (Африка) від невідомої хвороби померли 89 людей.
Про це з посиланням на представницю Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Шейлу Бая повідомляє BBC.
«Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона здійснила оцінку ризику та розслідування», — розповіла вона.
За її словами, фахівці також зможуть взяти зразки у хворих людей, щоби встановити, чому помирають люди.
Як зазначає BBC, інцидент стався в місцевості, що найбільше постраждала від недавньої повені, — місто Фангак у штаті Джонглей. Групі швидкого реагування ВООЗ довелося діставатися міста гелікоптером.
Місцеві медики провели попередні аналізи, які показали, що люди померли не від холери.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Україна ухвалила рішення, що ті, хто прибуватиме із Африки, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба минає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Також відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що проти «Омікрона» необхідно щепити трьома дозами вакцини.