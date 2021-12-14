У Південному Судані від невідомої хвороби померли 89 людей. До країни вилетіла група швидкого реагування ВООЗ

У Південному Судані (Африка) від невідомої хвороби померли 89 людей.

Про це з посиланням на представницю Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Шейлу Бая повідомляє BBC.

«Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона здійснила оцінку ризику та розслідування», — розповіла вона.

За її словами, фахівці також зможуть взяти зразки у хворих людей, щоби встановити, чому помирають люди.

Як зазначає BBC, інцидент стався в місцевості, що найбільше постраждала від недавньої повені, — місто Фангак у штаті Джонглей. Групі швидкого реагування ВООЗ довелося діставатися міста гелікоптером.

Місцеві медики провели попередні аналізи, які показали, що люди померли не від холери.