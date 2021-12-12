На Донбасі на забороненій міні підірвався військовий. Її осколки покажуть спостерігачам

На Донбасі в зоні бойових дій на забороненій міні підірвався 49-річний лейтенант Збройних сил України.

Як повідомляє штаб ООС, його терміново евакуювали до шпиталю — стан пораненого оцінюється як середньої тяжкості.

Огляд пораненого підтвердив застосування російськими бойовиками дистанційних пластикових мін, заборонених міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому.

У штабі заявили, що провведуть розслідування, матеріали якого разом з уламками міни, витягнутими з тіла військового, передадуть міжнародним наглядовим організаціям.