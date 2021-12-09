Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

Бойовики на Донбасі шість разів протягом доби обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, бойовики здійснювали обстріли з гранатометів, стрілецької зброї, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
«Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених — середньої тяжкості», — зазначили там.
- 1 грудня російські бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці міста Мар’їнка, скинувши бойові осколкові міни з механізмом самоліквідації ПОМ-2. Поранення отримав місцевий житель.
- 29 листопада бойовики обстріляли з артилерії околиці Станиці Луганської, Кондрашівки та Старого Айдару. Поранення отримали один цивільний та двоє військових. Штаб Операції обʼєднаних сил показав наслідки обстрілу Станиці Луганської.