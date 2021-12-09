Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

Бойовики на Донбасі шість разів протягом доби обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, бойовики здійснювали обстріли з гранатометів, стрілецької зброї, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

«Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених — середньої тяжкості», — зазначили там.