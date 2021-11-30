Українські військові показали наслідки обстрілу Станиці Луганської. Офіс генпрокурора відкрив провадження

Штаб Операції обʼєднаних сил показав наслідки обстрілу Станиці Луганської 29 листопада.
Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.
Як зазначається, бойовики випустили з артилерії по околицях селища 47 снарядів калібру 122 міліметри.
За словами місцевих мешканців, найбільше постраждала територія депо залізничної станції Кіндрашівська-Нова: пошкоджені чотири будівлі, а також перебиті колія та шпали. Відновлення об’єктів інфраструктури депо обійдеться у сотні тисяч гривень.
«Найстрашніше те, що один із уламків потрапив у голову нашому співробітнику, 56-річному Сергію, який чергував на КПП депо. Зараз він перебуває в місцевій лікарні і стан його здоров’я оцінюється як середньої тяжкості», — розповів заступник начальника депо Кіндрашівська-Нова Олег Степаненко.
Також унаслідок обстрілу був пошкоджений приватний будинок на вулиці Деповській — серед білого дня снаряд влучив у нього.
Водночас пресофіцер однієї із окремих десантно-штурмових бригад, яка захищає цей напрям, капітан Олександр зауважив, що під час обстрілу селища Старий Айдар окупанти випустили з мінометів калібру 120 мм близько 40 снарядів.
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ознаками порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 29 листопада бойовики обстріляли з артилерії околиці Станиці Луганської, Кіндрашівки та Старого Айдару. Поранення отримали один цивільний та двоє військових.
- За останні два тижні бойовики вдруге обстріляли селище Невельське на Донеччині, пошкодивши сім житлових будинків (під час першого обстрілу постраждали девʼять будинків), обстріляли будинки мирних жителів у Катеринівці та Новозванівці, а також «накрили» з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка».