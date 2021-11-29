Російські бойовики обстріляли Станицю Луганську та Старий Айдар

Російські бойовики на Луганщині приблизно о 15:00 розпочали обстріл селищ Станиця Луганська, Кондрашівка та Старий Айдар.

Про це «Бабелю» повідомили місцеві жителі та у Військово-цивільній адміністрації (ВДА) міста Щастя. Про обстріл повідомляють і в тематичних групах у Facebook, присвячених селищам.

За словами очевидців, околиці селищ обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». У Станиці-Луганській руйнувань та жертв немає.

У соцмережах місцеві жителі опублікували відео, на якому чути звуки вибухів.

У ВДА «Бабелю» підтвердили обстріл з артилерії околиць Старого Айдара. Інформації про жертви серед населення та зруйновані житлові будинки поки що немає.