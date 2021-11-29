Російські бойовики обстріляли Станицю Луганську та Старий Айдар

Російські бойовики на Луганщині приблизно о 15:00 розпочали обстріл селищ Станиця Луганська, Кондрашівка та Старий Айдар.
Про це «Бабелю» повідомили місцеві жителі та у Військово-цивільній адміністрації (ВДА) міста Щастя. Про обстріл повідомляють і в тематичних групах у Facebook, присвячених селищам.
За словами очевидців, околиці селищ обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». У Станиці-Луганській руйнувань та жертв немає.
У соцмережах місцеві жителі опублікували відео, на якому чути звуки вибухів.
У ВДА «Бабелю» підтвердили обстріл з артилерії околиць Старого Айдара. Інформації про жертви серед населення та зруйновані житлові будинки поки що немає.
За останні два тижні бойовики вдруге обстріляли селище Невельське на Донеччині, пошкодивши сім житлових будинків (у перший обстріл постраждали девʼять будинків), обстріляли будинки мирних жителів у Катеринівці та Новозванівці, а також «накрили» з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка» ».