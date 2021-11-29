Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую и Старый Айдар — видео

Российские боевики в Луганской области примерно в 15:00 начали обстрел поселков Станица Луганская, Кондрашовка и Старый Айдар.

Об этом «Бабелю» сообщили местные жители и в Военно-гражданской администрации (ВГА) города Счастье. Об обстрелах сообщают и в тематических групах в Facebook, посвященных поселкам.

По словам очевидцев, окраины поселков обстреливали из артиллерии и реактивных системам залпового огня «Град». В Станице-Луганской разрушений и жертв нет.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов.

В ВГА «Бабелю» подтвердили обстрел из артиллерии окраин Старого Айдара. Информации о жертвах среди населения и разрушенных жилых домах пока нет.