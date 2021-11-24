Боевики обстреляли из минометов украинских пограничников возле пункта пропуска «Марьинка»

Боевики обстреляли позиции украинских пограничников возле контрольно-пропускного пункта «Маринка».

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Сегодня около 9 часов утра были обстреляны позиции пограничников на блокпосте первого оборонного рубежа «Марьинка», расположенного на дорожном коридоре Донецк – Курахово», — говорится в сообщении.

При обстреле боевики применили минометы калибра 82 мм. Три мины попали в места, где несут службу пограничные отряды. «Благодаря четким и слаженным действиям пограничников личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения», — сообщили в ГПСУ.