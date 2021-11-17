Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу боевиков в запретной зоне

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение боевиков, размещенное за линией отвода, но вне выделенных мест хранения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

На полигоне близ Покровки (36 км к востоку от Донецка) беспилотники миссии выявили 30 танков и одну гаубицу боевиков, которые находятся вне выделенных мест для хранения отведенного вооружения.

Также две вражеские ББМ (боевая бронированная машина) и радиорелейная станция были зафиксированы в жилом квартале Безымянного в неподконтрольном Украине районе Донецкой области.