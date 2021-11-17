Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю бойовиків у забороненій зоні

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння бойовиків, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

На полігоні поблизу Покровки (36 км на схід від Донецька) безпілотники місії зафіксували 30 танків і одну гаубицю бойовиків, що перебували поза виділеними місцями для зберігання відведеного озброєння.

Також дві ворожі ББМ (бойова броньована машина) та радіорелейну станцію було зафіксовано в житловому кварталі Безіменнного в непідконтрольному Україні районі Донецької області.