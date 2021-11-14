На Донбассе оккупанты семь раз нарушили «тишину» и ранили двух бойцов ВСУ

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Оккупанты семь раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе населенного пункта Чермалык противник использовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17, а у населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов.

Неспокойно было и возле Катериновки Луганской области. Там оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, а вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, он находится в больнице.