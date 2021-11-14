На Донбасі окупанти сім разів порушили «тишу» і поранили двох бійців ЗСУ

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Окупанти сім разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі населеного пункту Чермалик противник використав безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17, а біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неспокійно було й біля Катеринівки, що в Луганській області. Там окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, а поблизу Старогнатівки — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, він перебуває у лікарні.