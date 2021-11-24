Бойовики обстріляли з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка»

Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників біля контрольно-пропускного пункту «Марʼїнка».

Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Сьогодні після 9-ї години ранку були обстріляні позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу «Мар’їнка», що розташований на дорожньому коридорі Донецьк – Курахове», — йдеться в повідомленні.

Під час обстрілу бойовики застосували міномети калібру 82 мм. Три міни потрапили в місця, де несуть службу прикордонні загони. «Завдяки чітким і злагодженим діям прикордонників особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди», — повідомили в ДПСУ.