Во время ночного обстрела оккупанты разрушили жилые дома в Донецкой области. Двое пенсионеров оказались под завалами

В результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе пострадали четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.). Из-под завалов спасатели достали двух человек, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной», — написал он.

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При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. Никто из гражданских не пострадал.

Кириленко добавил, что в течение дня правоохранители и местные власти обследуют поселок и уточнят информацию о повреждениях.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.