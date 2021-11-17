Боевики второй раз за неделю ночью обстреляли Невельское. Повреждены семь домов, два из них разрушены

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

На Донбассе в ночь на 17 ноября боевики обстреляли поселок Невельское.

По словам местных жителей, обстрелы начались в 02:30. Жертв среди населения нет.

Сейчас известно о повреждении семи домов, два из них — разрушены.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Пресслужба Нацполіції в Донецькій області

Правоохранители продолжают осматривать поселок и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).