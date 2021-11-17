Боевики второй раз за неделю ночью обстреляли Невельское. Повреждены семь домов, два из них разрушены

На Донбассе в ночь на 17 ноября боевики обстреляли поселок Невельское.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.
По словам местных жителей, обстрелы начались в 02:30. Жертв среди населения нет.
Сейчас известно о повреждении семи домов, два из них — разрушены.
Правоохранители продолжают осматривать поселок и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
- В воскресенье, 14 ноября, боевики также ночью обстреляли Невельское, повредив 9 домов, три из которых полностью разрушены. При обстреле двое пенсионеров оказались под завалами. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ 16 ноября обнародовала отчет, в котором сообщила о вооружении боевиков, размещенном за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. В частности, беспилотники миссии зафиксировали 30 танков и одну гаубицу боевиков.