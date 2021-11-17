Бойовики вдруге за тиждень вночі обстріляли Невельське. Пошкоджені сім будинків, два з них зруйновані

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Донецької області.

На Донбасі у ніч проти 17 листопада бойовики обстріляли селище Невельське.

За словами місцевих мешканців, обстріл почався о 02:30. Жертв серед населення немає.

Наразі відомо про пошкодження семи будинків, два з них — зруйновані.

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Наразі правоохоронці продовжують оглядати село та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).