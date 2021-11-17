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Бойовики вдруге за тиждень вночі обстріляли Невельське. Пошкоджені сім будинків, два з них зруйновані

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

На Донбасі у ніч проти 17 листопада бойовики обстріляли селище Невельське.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Донецької області.

За словами місцевих мешканців, обстріл почався о 02:30. Жертв серед населення немає.

Наразі відомо про пошкодження семи будинків, два з них — зруйновані.

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Пресслужба Нацполіції в Донецькій області

Наразі правоохоронці продовжують оглядати село та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).