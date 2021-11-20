Боевики обстреляли из гранатомета и минометов села в Луганской области — повреждены жилые дома

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в двух селах Луганской области — Катериновке и Новозвановке.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил 20 ноября.

По данным украинских военных, накануне, 19 ноября, с 12:30 до 12:45 российские наемники из оккупированного поселка Молодежное обстреливали село Катериновка, применив станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.

Как отмечается, боевики сделали четыре выстрела, в результате чего был поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория.

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Вечером 19 ноября, с 22:25 до 22:45, наемники обстреляли село Новозвановка из минометов калибра 120 мм.

Наблюдатели Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) установили, что огонь велся из оккупированного поселка Калиново. В общей сложности боевики выпустили 5 мин, повредив два жилых дома, хозяйственные постройки и прилегающую территорию.

В настоящее время материалы об обстрелах переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и Луганскую областную прокуратуру, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).