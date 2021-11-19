На Донбассе от обстрела боевиков погиб украинский военный

На Донбассе в зоне боевых действий во время обстрела боевиков погиб украинский военный.
Как сообщает штаб ООС, боевики трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение и четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Боевики вели огонь в направлении Марьинки, в районе Причепиловки и в сторону населенного пункта Лопаскино. Обстрелы велись из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
- За эту неделю боевики ранили восемь бойцов ВСУ и дважды обстреляли поселок Невельское, разрушив несколько жилых домов.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ 16 ноября обнародовала отчет, в котором сообщила о вооружении боевиков, размещенном за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. В частности, беспилотники миссии зафиксировали 30 танков и одну гаубицу боевиков.