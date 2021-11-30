Обстріл Станиці Луганської: поранення отримали один цивільний та двоє військових

У понеділок, 29 листопада, від вогню бойовиків на Донбасі постраждали двоє українських військових і один мирний житель.

Про це йдеться в ранковому повідомленні штабу ООС.

Військові підтвердили обстріл околиць селищ Станиця Луганська та Старий Айдар. У першому місцевий житель і отримав поранення — бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Старий Айдар обстріляли мінометами калібру 120 мм.

Де саме було поранено двох військових — штаб не повідомляє. Відомо, що їх госпіталізовано, їхній стан стабільний.

Загалом минулої доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню та двічі використовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.