На Донбасі воїн ЗСУ отримав поранення — бойовики шість разів відкривали вогонь

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.
Від ранку окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.
Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів у районі Світлодарська і Старогнатівки, а недалеко від Новоолександрівки стріляли з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Крім того, у бік Станиці Луганської російські найманці відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, а в напрямку населеного пункту Старий Айдар — з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Новолуганського найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
- За останні два тижні бойовики вдруге обстріляли селище Невельське на Донеччині, пошкодивши сім житлових будинків (під час першого обстрілу постраждали девʼять будинків), обстріляли будинки мирних жителів у Катеринівці та Новозванівці, а також «накрили» з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка».