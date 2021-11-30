Обстрел Станицы Луганской: ранения получили один гражданский и двое военных

В понедельник, 29 ноября, от огня боевиков на Донбассе пострадали двое украинских военных и один мирный житель.

Об этом сказано в утреннем сообщении штаба ООС.

Военные подтвердили обстрел окрестностей поселков Станица Луганская и Старый Айдар. В первом местный житель и получил ранение — боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Старый Айдар обстреляли минометами калибра 120 мм.

Где именно были ранены двое военных — штаб не сообщает. Известно, что они госпитализированы, их состояние стабильное.

В целом за прошлые сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня и два раза использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Украинские защитники открывали ответный огонь.