Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Мар’їнки, поранений місцевий мешканець

За даними українських військових, унаслідок мінування поранення отримав цивільний місцевий мешканець, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностували осколкове поранення гомілки, також був пошкоджений автомобіль.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Російські бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці міста Мар’їнка, скинувши бойові осколкові міни з механізмом самоліквідації ПОМ-2.

Як встановила Спостережна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, бойовики двічі вистрілили мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7 з боку села Трудівське.

Також найманці РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у бік Авдіївки.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити обстріли.