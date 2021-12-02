Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики у четвер, 2 грудня, чотири рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, один боєць був поранений.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За даними військових, після надання пораненому домедичної допомоги, його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця — задовільний.

Також зазначається, що російські найманці двічі за добу застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів з напрямку Новолуганського, з мінометів калібру 120 мм — неподалік Красногорівки, зі станкових протитанкових гранатометів — у бік Широкиного, а біля Водяного — окрім гранатометів також і зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.