Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики в четверг, 2 декабря, четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, один боец был ранен.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным военных, после оказания раненому домедицинской помощи, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

Также отмечается, что российские наемники дважды в сутки применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов из направления Новолуганского, из минометов калибра 120 мм — недалеко от Красногоровки, из станковых противотанковых гранатометов — в сторону Широкино, а возле Водяного — кроме гранатометов также и из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.