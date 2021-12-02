На Донбассе погиб украинский военный

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщает штаб ООС.
«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя», — заявили в штабе.
За прошедшие сутки российские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, они дистанционно заминировали окрестности населенного пункта Марьинка, из-за чего получил ранение мирный житель.
В районе Шумов русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы», — подчеркнули в штабе.
- За последние две недели боевики дважды обстреляли поселок Невельское в Донецкой области, повредив семь жилых домов (во время первого обстрела пострадали девять домов), обстреляли дома мирных жителей в Екатериновке и Новозвановке, а также «накрыли» из минометов украинских пограничников возле пункта пропуска «Марьинка».
- 29 ноября боевики обстреляли из артиллерии окрестности Станицы Луганской, Кондрашовки и Старого Айдара. Ранения получили один гражданский и двое военных. Штаб Операции объединенных сил показал последствия обстрела Станицы Луганской.