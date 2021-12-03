На Донбасі воїн ЗСУ отримав поранення — бойовики шість разів порушили «тишу»

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики відкривали вогонь з протитанкової гармати МТ-12 у напрямку Красногорівки та у бік Кримського — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти двічі здійснили обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Також біля Зайцевого російські війська вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.