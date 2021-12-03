Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську

Російські бойовики на Луганщині у пʼятницю, 3 грудня, приблизно о 15:00 розпочали обстріл Станиці Луганської.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

За його словами, стріляють по тих же позиціях, що і два дні тому. Пізніше штаб Операції обʼєднаних сил повідомив, що Станицю бойовики двічі обстріляли із артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

У соцмережах публікують відео і повідомляють, що обстрілювали з окупованого села Червоний Яр.