На Донбассе воин ВСУ получил ранение — боевики шесть раз нарушили «тишину»

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

С утра оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики открывали огонь из противотанковой пушки МТ-12 в направлении Красногоровки и в сторону Крымского из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской они дважды произвели обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Также у Зайцева российские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.