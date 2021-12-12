На Донбассе на запрещенной мине подорвался военный. Ее осколки покажут наблюдателям

На Донбассе в зоне боевых действий на запрещенной мине подорвался 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины.

Как сообщает штаб ООС, его срочно эвакуировали в госпиталь — состояние раненого оценивается как средней тяжести.

Осмотр раненого подтвердил применение российскими боевиками дистанционных пластиковых мин, запрещенных международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему.

В штабе заявили, что проведут расследование, материалы которого вместе с обломками мины, извлеченными из тела военного, передадут международным наблюдательным организациям.